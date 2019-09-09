В Чехии учреждена Ассоциация союзов военных ветеранов

Катерина Айзпурвит
09-09-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В Чешской Республике основана Ассоциация союзов военных ветеранов. Созданная по примеру подобных организаций в Бельгии и Британии, она объединяет 15 тыс. ветеранов, которые выполняли боевые задачи в ходе конфликтов в Персидском заливе, Боснии, Ираке и Афганистане. Также в Ассоциацию вошли сотни сотрудников полиции, участвовавших в военных миссиях за границей.

Индржих Ситта, один из учредителей, сообщил, что хочет помочь этим людям адаптироваться в гражданской жизни. В конце августа 2019 г. Ассоциация союзов военных ветеранов учредила семь ветеранских организаций.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 