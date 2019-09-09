В Чехии учреждена Ассоциация союзов военных ветеранов

В Чешской Республике основана Ассоциация союзов военных ветеранов. Созданная по примеру подобных организаций в Бельгии и Британии, она объединяет 15 тыс. ветеранов, которые выполняли боевые задачи в ходе конфликтов в Персидском заливе, Боснии, Ираке и Афганистане. Также в Ассоциацию вошли сотни сотрудников полиции, участвовавших в военных миссиях за границей.

Индржих Ситта, один из учредителей, сообщил, что хочет помочь этим людям адаптироваться в гражданской жизни. В конце августа 2019 г. Ассоциация союзов военных ветеранов учредила семь ветеранских организаций.