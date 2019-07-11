В Чехии стартует национальная футбольная лига

Чемпионат Чехии по футболу в этом году начинается в пятницу 12 июля матчем Jablonec-Bohemians. Первая чешская футбольная лига – высшая лига чемпионата Чехии по футболу. Впервые она была проведена в 1993 году, до этого чешские футбольные клубы участвовали в чемпионате объединенной Чехословакии. В первенстве лиги участвует 16 команд. Официальным спонсором чемпионата является букмекерская компания Fortuna.

Матчи в рамках Первой лиги проводятся Футбольной ассоциацией Чешской Республики. Команды играют по два круга, всего по тридцать туров. В ходе сезона 2018-2019 была введена новинка – после окончания регулярного чемпионата команды разделяются на три группы и играют мини-турниры для определения итоговых позиций в чемпионате.