В Чехии стартует кампания «В школу пешком»

Во второй раз в Чехии начинается кампания «В школу пешком». Инициатором мероприятия выступает общественное объединение «Матери Праги», которое добивается снижение интенсивности дорожного движения перед зданиями школ. Также организаторы хотят напомнить, что дорогу в школу родители и дети могут проделать вместе и тем самым больше общаться.

Кроме того, проделывая путь пешком, учащиеся будут больше двигаться. Мероприятие продлится до конца сентября, и в нем примет участие 50 школ, преимущественно в Праге. В течение недели учащиеся должны не менее недели ходить в школу пешком или приезжать на велосипеде или самокате, за что получают разнообразные призы.