В Чехии создан искуственный ДНК-переключатель, который может помочь в борьбе с недугами

Чешские биоинженеры создали искуственный ДНК-переключатель, который в будущем, как предполагается, может помочь противостоять болезням. Для внедрения нового механизма на практике ученым еще придется преодолеть целый ряд препятствий, сообщается в пресс-релизе Института органической химии и биохимии Aкадемии наук Чехии.

Химический ДНК-переключатель, реагирующий на интенсивность света, ученые пока испытывали на искуственной ДНК. "Результаты опытов пока вызывают больше вопросов, нежели дают ответов, однако открывают и несколько новых направлений будущего исследования", - отметил один из соавторов программы Михал Гоцек.