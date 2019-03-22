В Чехии создан искуственный ДНК-переключатель, который может помочь в борьбе с недугами

Лорета Вашкова
22-03-2019
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Чешские биоинженеры создали искуственный ДНК-переключатель, который в будущем, как предполагается, может помочь противостоять болезням. Для внедрения нового механизма на практике ученым еще придется преодолеть целый ряд препятствий, сообщается в пресс-релизе Института органической химии и биохимии Aкадемии наук Чехии.

Химический ДНК-переключатель, реагирующий на интенсивность света, ученые пока испытывали на искуственной ДНК. "Результаты опытов пока вызывают больше вопросов, нежели дают ответов, однако открывают и несколько новых направлений будущего исследования", - отметил один из соавторов программы Михал Гоцек.

 
 
 
 
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