В Чехии сохраняется полный запрет на алкоголь при управлении велосипедом и водным транспортом

При повторных слушаниях нижняя палата парламента отказалась отменить полный запрет на алкоголь при управлении велосипедом и водным транспортом. Кроме того, депутаты отказались поддержать предложение ввести на всей территории ЕС запрет на использование олова в боеприпасах, а также при изготовлении грузила для рыбной ловли. С точки зрения Кабмина, это неприемлемо с учетом сохранения обороноспособности.

Изначально планировалось позволить тем, кто управляет малыми плавательными средствами, установить лимит в 0,5 промилле, что соответствует 200 г вина или двум бокалам легкого пива. Также не было поддержано предложение Сената, который предлагал разрешить выпивать велосипедистам, передвигающимся по сельским дорогам.

Против отмены «нулевой толерантности на алкоголь» выступил, среди прочих, министр здравоохранения Адам Войтех, указавший, что по статистике «каждый четвертый велосипедист-участник ДТП оказывается пьяным, и их число растет».