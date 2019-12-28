В Чехии состоялись демонстрации в поддержку и против демонтажа памятника Коневу

В субботу, 28 декабря, на пражской площади Интербригады состоялись два митинга в поддержку и против решения мэрии Праги-6 перенести памятник маршалу И.С. Коневу в один из музеев города. Акция против вмешательства России в дела Чехии и Встреча «Цветы для Конева», приуроченная к 122-й годовщине со дня рождения военачальника, собрали несколько десятков человек.

Мероприятие посетил и глава пражского района Ржепорые Павел Новотны, в ходе которого он подтвердил, что памятник бойцам Русской освободительной армии генерала Андрея Власова будет установлен «в ближайшее время, скорее всего, в апреле». На данный момент решается вопрос с финансированием установки монумента.