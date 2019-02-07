В Чехии состоится «Йизерская 50-километровка»

С 8 по 10 февраля в окрестностях Либереца в Йизерских горах состоится знаменитый фестиваль лыжных гонок, в рамках которого пройдет 52-я по счету «Йизерская 50-километровка». После гонок Васалоппет и Биркебейнер это третьи старейшие соревнования по лыжным гонкам классическим стилем в Европе. С 1999 года они включены в Мировую лигу лыжных марафонов Worldloppet.

Программа фестиваля включает в себя несколько гонок, в том числе эстафетных команд, а также детские соревнования. Для участия в основной гонке на 50 километров необходимо иметь при себе паспорт и внести регистрационный взнос.