В Чехии состоится чрезвычайный саммит Вышеградской четверки

Премьер-министры Чешской Республики, Словакии, Польши и Венгрии встретятся в среду, 4 марта, в Праге на чрезвычайном саммите Вышеградской четверки, в ходе которого они обсудят, в частности, сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Главы правительств также рассмотрят вопрос миграции в свете недавних событий в Турции и подготовку бюджета Европейского союза на следующие семь лет.

Встреча была созвана премьер-министром Польши. Встреча состоится в Праге, так как Чешская Республика председательствует в настоящее время в Вышеградской группе.