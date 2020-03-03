Архив передач

В Чехии состоится чрезвычайный саммит Вышеградской четверки

Тимур Кашапов
03-03-2020
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Премьер-министры Чешской Республики, Словакии, Польши и Венгрии встретятся в среду, 4 марта, в Праге на чрезвычайном саммите Вышеградской четверки, в ходе которого они обсудят, в частности, сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Главы правительств также рассмотрят вопрос миграции в свете недавних событий в Турции и подготовку бюджета Европейского союза на следующие семь лет.

Встреча была созвана премьер-министром Польши. Встреча состоится в Праге, так как Чешская Республика председательствует в настоящее время в Вышеградской группе.

 
 
 
 
 
 
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