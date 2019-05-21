В Чехии сократились объемы выпуска автомобилей

За первые четыре месяца 2019 года производство автомобилей в Чешской Республике сократилось на 1%. Всего за упомянутый период с конвейеров в Чехии сошло 489 752 машины. В апреле автозаводам удалось восполнить провал в производстве, который был накоплен с января по март, когда объемы выпуска сократился на 4%. В межгодовом сравнении автомобильное производство в апреле текущего года выросло на 7,6%. В первую очередь удача сопутствовала совместной компании TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.), что проявилось в росте выпуска машин на уровне 9%.

Самый крупный производитель – Škoda Auto выпустил 310 250 автомобилей, 281 164 из которых были отправлены на экспорт.