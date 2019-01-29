В Чехии снизился уровень преступности

Чешская полиция сообщила об уменьшении уровня преступности в стране за 2018 г. на пять процентов. По опубликованным данным, сократилось число хищений и других преступлений экономической направленности.

Криминальную статистику представил заместитель президента полиции Ярослав Вилд, который подчеркнул, что наряду со снижением преступности выросла раскрываемость дел. За указанный период времени, полиции удалось расследовать 106 тысяч дел из общего количества 192 тысяч. Наилучшие показатели - у полиции Злинского края, худшие – в столице, где было совершено наибольшее количество преступлений, 47 тысяч.