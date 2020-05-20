В Чехии снижен уровень угрозы кибератак

Комитет кибернетической и информационной безопасности Чехии (NÚKIB) снизил до обычного уровня уровень угрозы хакерских атак на системы здравоохранения. Таким образом, Комитет отозвал свое предупреждение, сделанное в середине апреля 2020 г.

«Разумеется, мы по-прежнему проводим мониторинг ситуации и готовы вовремя реагировать на возникновение любой угрозы на стратегически важные для работы государства системы, однако опасность волны масштабных атак, о которой мы предупреждали в середине апреля, по нашим данным, ушла», – сообщил директор NÚKIB, генерал Карел Ржегка.

Ранее в СМИ появились сообщения, что за кибератаками на чешские больницы может стоять иностранное государство, и подозрения падали на Россию. Карел Ржегка отказался тогда комментировать эти предположения. Подозрения в отношении РФ привели к нарастанию напряженности между Чехией и Россией и обмену рядом резких заявлений на уровне МИДов.