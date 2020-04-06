В Чехии снижается количество выявленных случаев заражения коронавирусом

В Чехии снизились количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа. Так, в воскресенье, 5 апреля, в Чехии в ходе тестирования было обнаружено всего 115 новых случаев заражения коронавирусом, в то время как в субботу этот показатель составил 282. Одновременно снизилось количество проведенных тестов: 6234 за субботу и 4710 за воскресенье. Всего в Чехии к понедельнику, 6 апреля, было сделано 85 014 тестов.

72 Covid-позитивных пациента умерло, из них шесть – в воскресенье и один в понедельник. Большая часть скончавшихся – люди старше 60 лет; двое были моложе 50-ти.

96 человек, заразившихся коронавирусом нового типа, выздоровели. Госпитализировано менее 400 человек с диагнозом Covid-19. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Чешской Республики.

Больше всего случаев заражения обнаружено в Праге, где на 100 000 жителей приходится 85 Covid-позитивных. На втором месте – Оломоуцкий край, где на 100 000 приходится 67 инфицированных.