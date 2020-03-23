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В Чехии скончался первый пациент с Covid-19

Эва Туречкова
23-03-2020
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Через три недели после выявления первого пациента с Covid-19, в пражской больнице На Буловке от коронавируса нового типа скончался первый больной. 95-летний мужчина страдал от ряда хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы.

«Его организм был полностью истощен. Вряд ли можно с уверенностью утверждать, что он скончался от коронавируса, но так как он был пациентом с Covid-19, его смерть будет зарегистрирована именно так»,- подтвердил в воскресенье вечером глава Центрального кризисного штаба Роман Примула.

По данным на утро понедельника, 23 марта, в Чехии выявлено 1120 случаев заражения коронавирусом, госпитализированы более 120 человек, два десятка пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии.

Государство готовит новую систему тестирования граждан, в которой будут задействованы также военнослужащие Армии ЧР.

 
 
 
 
 
 
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