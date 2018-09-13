В Чехии синтетическим каннабиноидом отравилось 19 человек

В Чехии 19 человек отравилось опасным синтетическим каннабиноидом, причем один мужчина уже скончался, еще один находится в тяжелом состоянии в реанимации. В обоих случаях пострадавшие комбинировали потребление наркотика с алкоголем. По заявлениям врачей, у пациентов наблюдались судороги, галлюцинации и потеря сознания.
В обороте могут находиться несколько тысяч доз смертоносного каннабиноида, предупреждает полиция. В их распространении правоохранительные органы подозревают четырех человек, которым уже было предъявлено официальное обвинение. Им грозит до пяти лет тюремного заключения.
В Чехии растут объемы нелегального трудоустройства
Активистка Пражского Майдана: «Нас благодарят украинцы и бранят российские туристы»
Огонь по школьному автобусу – неудавшаяся попытка побега из ЧССР
Старинные чешские киноафиши на стенах Петропавловской крепости
Яков Гордин: «Пражская весна не была утопией»