Архив передач

В Чехии с 11 мая разрешили международные ж/д и автобусные перевозки

Тимур Кашапов
05-05-2020
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C 11 мая в Чехии будут восстановлены международные железнодорожные и автобусные перевозки. Соответствующее постановление утвердило правительство, отменив, таким образом, запрет, действовавший с 14 марта. Эту информацию подтвердил министр транспорта Карел Гавличек.

В стране постепенно восстанавливается и авиасообщение. Темпы восстановления при этом будут зависеть от спроса со стороны населения, а также того, насколько быстро будут сниматься запреты на въезд иностранцев в других странах. Вместе с тем, правительство Чехии по предложению министра внутренних дел Яна Гамачека продлило действие режима охраны внутренних границ.

 
 
 
 
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