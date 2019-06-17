В Чехии разрастается ресторанный сектор

Антон Каймаков
17-06-2019
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Ресторанов в Чехии с каждым годом все больше и больше – это один из наиболее популярных видов предпринимательства в стране. За 9 лет ресторанный сектор разросся в два раза. По данным консультационной компании Bisnode, в настоящее время в стране работает 21 072 фирмы, сферой деятельности которых является общественное питание. Сектор разрастается, несмотря на внедрение электронного учета выручки, а также запрета на курение в барах и ресторанах, что изначально называлось, как ограничивающий фактор.

В 2016 году, когда внедрили ЭУВ, открылась 2 471 новая ресторанная фирма, в 2017 – 2050, а в 2018 – 1613.

 
 
 
 
 
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