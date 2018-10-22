В Чехии растет продажа цветов

По данным Чешского статистического управления, чехи стали покупать больше цветов, причем не только в праздничные дни. За последние 5 лет импорт цветов вырос более чем на 50%. В прошлом году в Чехию было ввезено этого товара на рекордную сумму 1,6 млрд крон (62,5 млн евро). За первое полугодия 2018 г. этот показатель уже превысил миллиард крон.

При этом экспорт цветов из Чехии за границу снижается. В цветочные магазины страны поставляется товар из Нидерландов, Колумбии, Кении и Эквадора. Наибольшей популярностью у чешского потребителя пользуются розы, хризантемы, гвоздики, лилии и орхидеи.