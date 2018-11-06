В Чехии растет потребление спиртных напитков

В Чехии растет потребление алкоголя, следует из доклада Национального центра мониторинга наркотиков и других зависимостей за 2017 год. Согласно опубликованным данным, среднестатистический чех ежегодно выпивает чуть менее 14,5 литров чистого алкоголя. Не только потребление алкоголя, но и курение воспринимаются как нормальное явление, утверждает глава Центра Ярмила Ведралова.

Спиртные напитки потребляют чаще мужчины, чем женщины. На одного чеха приходится 4,5 литра пива в неделю, на чешку – ровно литр.