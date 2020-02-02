В Чехии растет популярность приобретения мебели через Интернет

Диваны, постели с матрасами и кухонные гарнитуры – именно эти виды мебели чаще всего меняют в своих квартирах чешские граждане. Оборот мебельного рынка в стране, согласно данным Ассоциации чешских мебельщиков за прошлый год, составляет 40 миллиардов крон (более 1,5 миллиарда евро).

Все чаще подбор и приобретение мебели для своих жилищ чешские граждане осуществляют через Интернет, не обременяя себя походами в магазины. «Мебель составляет от 15 до 20% от общего количества приобретений, осуществленных в режиме on-line», – подчеркивает пресс-секретарь компаний Möbelix и XXXLutz Иржи Шульц. Наибольший рост продаж зафиксирован посредством сайта Favi, объединяющего более 800 магазинов, а также на сайте Bonami. Не отстает в объемах осуществленных через Интернет продаж также лидер на чешском рынке компания Ikea, которая в 2020 году планирует открыть 7 новых пунктов выдачи заказов.