В Чехии растет популярность более дорогих б/у-автомобилей

Антон Каймаков
21-11-2018
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Хорошая экономическая ситуация в стране, рост зарплат и широкое предложение банковских кредитов позволяют чешским гражданам приобретать более дорогие вещи. Это касается и автомобилей, в том числе тех, которые продаются в комиссионных магазинах. За 10 месяцев текущего года в стране новыми владельцами было зарегистрировано 152 182 б/у-автомобиля, что на 8 605 больше, чем годом раньше. Растет и стоимость приобретений. За 5 лет средний ценовой показатель машин, поменявших своих хозяев, увеличился почти на 50% и составил около 260 тысяч крон (10 125 евро). Данные проанализированы и опубликованы фирмой AAA Auto. Как сообщает компания Cebia, наиболее популярными являются старые автомобили марки Škoda.

 
 
 
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