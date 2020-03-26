В Чехии растет количество зараженных коронавирусом

На утро 26 марта количество зараженных коронавирусом в Чехии увеличилось до 1775 человек, что составило почти 300 новых случаев за последние сутки. Всего с начала эпидемии в стране было сделано почти 27 000 тестов на наличие инфекции. Вылечилось десять пациентов, заболевших COVID-19. Шесть человек, у которых был обнаружен вирус, скончалось.

Глава Минздрава страны Адам Войтех сообщает, что у 34 пациентов течение болезни оценивается как тяжелое. По оценкам специалистов, до конца марта в Чехии может дополнительно быть выявлено около 3000 зараженных, о которых на данный момент не известно. К концу апреля общее количество жителей страны с COVID-19 может возрасти до 15 000. При этом 90% из них не потребуется серьезная медицинская помощь.

Как указал глава Института информации и статистики здравоохранения Ладислва Душек, в стране остается группа людей, не подозревающих о своей болезни, которые распространяют инфекцию дальше. Однако численность этой группы не установлена. В ходе пресс-конференции Ладислав Душек представил оптимистический сценарий развития событий, указав, что большая часть пенсионеров и хронически больных избежали заражения. Это дает право предполагать, что введенные карантинные меры оказались эффективными.