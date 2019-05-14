В Чехии растет количество заключенных браков

Чешское статистическое управление сообщило о росте количества браков, заключаемых ежегодно в Чешской Республике, что наблюдается уже в течение нескольких лет подряд. В 2018 году были зарегистрированы брачные узы 54 470 пар, что на 1900 больше, чем годом раньше. Это самый хороший показатель с 2007 года.

Статистики зарегистрировали увеличение среднего срока продолжительности брачных союзов. В настоящее время показатель составляет 13,2 года (в 2010 – на полгода меньше, в 2000 – 11 лет, в 90-х годах – 10 лет). Неизменным остается факт, что разводом в Чехии завершается половина всех заключенных брачных союзов.