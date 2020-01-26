Архив передач

В Чехии растет количество работников из Великобритании

Эва Туречкова
26-01-2020
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В Чехии растет количество работников с британским паспортом. Начиная с июня 2016 года, когда было заявлено о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза, их доля на чешском рынке труда увеличилась втрое.

На 55 процентов выросло количество граждан Великобритании, которые приняли решение оформить в Чехии постоянное место жительства.

Несмотря на то, что выходцы из Соединенного Королевства в рейтингах иностранцев, проживающих в Чехии, занимают далеко не передние позиции – всего их в Чехии проживает 8300 человек – по сравнению с другими государствами, входящими в состав ЕС, их количество растет наибольшими темпами. Из ЕС в Чехию переезжают также французы и немцы.

Среди граждан иностранных государств, в Чехии преобладают украинцы, словаки, вьетнамцы и россияне.

 
 
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