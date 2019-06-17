В Чехии растет количество пациентов, лечащихся марихуаной

В мае текущего года в Чехии насчитывалось 665 пациентов, которым врачи выписывали лечебную коноплю. Всего этим больным в аптеках было выдано около 5000 граммов необходимого препарата. Общее количество пациентов, использующих лечебную марихуану для борьбы с недугами, постепенно увеличивается. В прошлом году таких граждан было 447, выдано 4800 граммов конопли. Данные были озвучены на специализированном пражском симпозиуме, в котором принимают участие израильские специалисты.

Со следующего года пациентам, нуждающимся в лечебной марихуане, а таковых, предположительно, может быть около 3000 человек, 90% стоимости препарата будет оплачиваться медицинскими страховыми компаниями.