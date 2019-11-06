Архив передач

В Чехии растет количество нелегалов

Антон Каймаков
06-11-2019
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Со ссылкой на данный Полиции по делам иностранцев, ежедневник «Právo» сообщает о нарастании количества выявленных правоохранительными органами проживающих в Чехии иностранцев-нелегалов. За три квартала 2019 года было осуществлено 4273 задержания. По сравнению с прошлым годом, рост составил 15% (задержано на 645 человек больше). Увеличивается количество нелегально проживающих лиц, а также тех, кто пересекает территорию Чехии с целью перемещения в целевую страну (на 25% больше), чаще всего в Германию.

Чаще всего нелегалы проникают в Чехию через территорию Словакии.

 
 
 
 
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