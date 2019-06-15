В Чехии растет количество иностранных студентов

Все больше иностранцев приезжает учиться в Чешскую Республику. Первое место у граждан Словакии – половина от общего количества иностранных студентов, обучающихся в Чехии. В 2008 году диплом чешского высшего учебного заведения стремились обзавестись 30 121 иностранец. Две трети были словаками. В 2018 году в Чехии училось уже 43 713 студентов с чужими паспортами, словаков было 21 292 человека.

В последние годы в чешских вузах более всего разрасталось количество иностранных студентов, приехавших из России, Украины и Казахстана. На сегодняшний день выходцы из упомянутых государств составляют четверть от общего количество иностранных студентов, получающих образование в Чехии.