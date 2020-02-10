В Чехии растет кибернетическая преступность

Полиция Чешской Республики и МВД страны сообщили о значительном росте в стране кибернетической преступности. Если в 2011 году было зарегистрировано 1502 преступлений данного вида, то в 2019 уже 8417. Одновременно полицейская статистика свидетельствует о тенденции снижении общего числа совершенных в стране преступлений. Исключение составил лишь 2019 год, когда был зарегистрирован небольшой скачек вверх.
В интернет-пространстве, как подчеркивают специалисты, чаще всего совершаются мошенничества и нарушения нравственного характера. Все чаще целью атак преступников в социальных сетях становятся дети.
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