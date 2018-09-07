В Чехии растет число самоубийств

Катерина Айзпурвит
07-09-2018
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В межгодовом сравнении число случаев суицида в Чехии выросло на 6%. В прошлом году самоубийство совершили почти 1400 человек, преимущественно мужчины. В 2016 г. число суицидов составило 1316.

Специалисты Национального института психического здоровья и Министерство здравоохранения разрабатывают ряд превентивных мер, которые войдут в Национальный план предотвращения самоубийств. Как сообщил агентству ČTK пресс-секретарь Института Ян Червенка, план, в разработке которого примут участие чешские и иностранные специалисты, будет базироваться на анализе обстановки в чешском обществе.

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