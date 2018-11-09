В Чехии растет число граждан, выступающих против приема беженцев

Согласно результатам опроса, проведенного в октябре 2018 г. Центром по исследованию общественного мнения, число граждан, считающих, что Чешская Республика не должна принимать беженцев из стран, охваченных военными конфликтами, в последнее время выросло до 68%. Однако в межгодовом сравнении этот показатель практически не изменился – в октябре 2017 г. он составлял 69%.

Принять беженцев на то время, пока они не смогут вернуться на родину, согласны 24% респондентов. Разрешить мигрантам остаться в Чехии навсегда готово лишь 2% граждан. Согласно опросу, большинство населения страны воспринимает беженцев как существенную угрозу безопасности Чехии, Европы и всего мира. Большинство чехов выступает категорически против приема беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки, даже если этот отказ повлечет за собой потерю субсидий Евросоюза. Более позитивно чехи относятся к приему беженцев из Украины, однако и здесь превалирует отрицательное отношение – «за» высказалось лишь 35%.