В Чехии растет безработица. Согласно данным за январь 2019 года, в стране проживают 3,3 процента нетрудоустроенных граждан, что представляет рост на 0,2 процента. Таким образом, в стране остаются без работы 245 тысяч человек. В то же время, растет и количество вакантных мест – всего их 331 453. Данные обнародовало Чешское статистическое управление.

По мнению аналитиков, опрошенных агентством ЧТК, рост безработицы - временное явление. Согласно прогнозам, в марте и в апреле текущего года количество нетрудоустроенных граждан снизится до трех процентных пунктов.