В Чехии рассказали как изменилось общество за последние 30 лет

Тимур Кашапов
10-08-2019
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Чешское общество со времен бархатной революции претерпело значительные изменения: в частности, выросло число холостяков (42% жителей Чехии в 2018 году по сравнению с 37% в 1989-м), количество браков продолжает сокращаться, а разводов – увеличиваться. Детей рождается меньше (114 тыс. и 130 тыс. соответственно), причем почти половина из них является внебрачными. Такие данные опубликовало Чешское статистическое управление.

Как сообщает ведомство, средняя продолжительность жизни в 2018 году возросла до 79 лет, как и доля пожилых людей (20% по сравнению с 13%). Несмотря на старение, население страны увеличивается, в основном из-за притока иностранцев, которых насчитывается в 16 раз больше, чем в конце 1989 года. Самой представительной иностранной диаспорой уже несколько лет остается украинская – по состоянию на конец 2018 года в Чехии проживало 131,7 тыс. граждан Украины.

 
 
 
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