В Чехии работает более 3200 врачей-иностранцев, в основном из Словакии, Украины и России

Катерина Айзпурвит
14-07-2019
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По данным Врачебной палаты Чехии, в настоящее время в стране работает более 3200 врачей, получивших диплом за границей, в основном из Словакии, Украины и России. Далее идут Польша и Беларусь. По мнению члена Врачебной палаты Михала Сойки, приток врачей оттуда вызван худшим состоянием медицины в этих странах.

«Мы выгадаем от того, что эти специалисты выучат чешский язык и останутся здесь. Главное, чтобы мы не стали перевалочной станцией, через которую они уедут в Германию или Австрию», – подчеркнул Сойка в интервью «Чешскому Радио». Как напоминает Минздрав ЧР, при прохождении так называемой апробации врачи-иностранцы должны, помимо прочего, подтвердить свое знание чешского языка.

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