В Чехии проживает около 7100 британцев

Лорета Вашкова
16-01-2019
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В Чехии проживает около 7100 британцев. Примерно 30% из них было предоставлено в стране постоянное место жительства, причем численность граждан Великобритании, проживающих в Чешской Республике, ежегодно увеличивается. Согласно статистике Министерства внутренних дел, с 2007 года их число почти удвоилось.

По словам министра труда Яны Малачовой, в Чехии в настоящее время трудоустроено примерно 4000 граждан Соединенного Королевства. "По большей части, речь идет о весьма квалифицированных работниках, занимающих руководящие посты. И никто не заинтересован в том, чтобы им буквально со дня на день пришлось покинуть свои рабочие места, так как это неблагоприятно отразилось бы на работе целого ряда компаний", - отметила Малачова.

 
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