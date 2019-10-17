В Чехии проживает около 24 тыс. бездомных

В Чешской Республике по состоянию на начало 2019 года проживало 23 830 бездомных, из которых 2,6 тыс. моложе 18 лет. Большинство бездомных было зарегистрировано в Моравскосилезском крае и Праге, значительную часть из них составляли мужчины. Около половины бездомных живут на улице или используют временные приюты для бездомных.

Такие данные опубликовал Научно-исследовательский институт труда и социальных вопросов. Презентация исследования состоялась в четверг, 17 октябре, в Минтруда и социальных вопросов ЧР.