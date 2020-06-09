В Чехии проходят вступительные экзамены в гимназии

По всей Чехии во вторник проходят вступительные экзамены в гимназии, образовательная программа которых рассчитана на шесть или восемь лет. Учащиеся пятых и седьмых классов пишут тесты по математике и чешскому языку.

Заявление о поступлении в гимназии подало 25 тысяч учащихся. Из- за мер, введенных по борьбе с коронавирусом, дети готовились к поступлению несколько недель сами дома. Изначально экзамены должны были проходить в середине апреля.

Результаты тестов будут учитываться всеми учебными заведениями страны, те, однако, могут предъявлять к поступающим еще дополнительные требования. Каждый ученик имеет право подать заявление в две гимназии, и еще в две со спортивным уклоном. Результаты будут известны 16 июня.