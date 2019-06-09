В Чехии проходят Дни открытых садов

В выходные, 8 и 9 июня, по всей Чехии проходит ежегодный фестиваль «Дни открытых садов». В рамках этого мероприятия можно посетить множество парков и садов, некоторые из которых обычно закрыты для публики. Во многих из них в рамках фестиваля проводятся экскурсии, специальные программы для детей и взрослых, концерты, театральные представления и разнообразные шоу. В прошлом, 2018 году в фестивале участвовало более 126 садовых и парковых комплексов Чехии. В Праге, по традиции, в фестивале примут участие дворцовые сады под Пражским градом, сад Академии им. Страка, Тройский замок, монастырский сад бенедиктинского монастыря в Бржевнове и многие другие. Полный список объектов можно узнать на сайте.