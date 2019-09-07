В Чехии проходят Дни европейского наследия

Около 800 достопримечательностей, которые в течение года остаются закрытыми для общественности, распахнут свои двери во время Дней европейского наследия. Мероприятие проходит по всей стране с 7 по 15 сентября. Акция стартовала в субботу в 10 часов утра в Литомышле.

Любознательные жители и гости столицы смогут посмотреть, например, старое водоочистительное сооружение сточных вод Праги, построенное в 1906 году, или бункер «Фолиманка». Откроется пивоваренный завод в Трое, а также Грабова вилла, дворцы Жофин и Турн-и-Таксис. Пражане смогут прогуляться до смотровой площадки на Петршине, расположенной за зданием обсерватории им. Штефаника.

Брно в этом году откроет для посторонних Театр им. Яначека, а также брненский велодром.