В Чехии проходят Дни европейского наследия

Эва Туречкова
07-09-2019
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Около 800 достопримечательностей, которые в течение года остаются закрытыми для общественности, распахнут свои двери во время Дней европейского наследия. Мероприятие проходит по всей стране с 7 по 15 сентября. Акция стартовала в субботу в 10 часов утра в Литомышле.

Любознательные жители и гости столицы смогут посмотреть, например, старое водоочистительное сооружение сточных вод Праги, построенное в 1906 году, или бункер «Фолиманка». Откроется пивоваренный завод в Трое, а также Грабова вилла, дворцы Жофин и Турн-и-Таксис. Пражане смогут прогуляться до смотровой площадки на Петршине, расположенной за зданием обсерватории им. Штефаника.

Брно в этом году откроет для посторонних Театр им. Яначека, а также брненский велодром.

 
 
 
 
 
 
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