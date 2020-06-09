В Чехии проходят демонстрации против правительства Андрея Бабиша

На 160 местах Чешской Республики проходят демонстрации, организованные оппозиционным движением «Миллион мгновений». Присутствующие выражают протест против шагов правительства во время вспышки в Чехии эпидемии коронавируса, конфликта интересов Андрея Бабиша и, по их убеждению, ослабления демократических институтов в стране.

В Праге демонстранты собрались на Староместской площади. Незадолго до начала митинга министр здравоохранения Адам Войтех официально заявил, что постановление о максимальном количестве участников общественного собрания на проведение демонстраций не распространяется. Таким образом, организаторы не обязаны придерживаться лимита в 500 человек. Демонстранты соблюдают друг от друга двухметровую дистанцию.

На акциях протеста по всей стране собрались тысячи человек.