В Чехии проходит второй тур выборов в Сенат

В Чешской Республике проходит второй тур выборов в Сенат, в ходе которых будут избраны 25 сенаторов. Каждые два года таким образом обновляется треть состава Верхней палаты. Результаты должны быть известны до вечера. Явка избирателей на сенаторские выборы, так же, как и в минувшие годы, низкая.

В первый день выборов, по информации Чешского информационного агентства ЧТК, в избирательные участки пришли лишь около 10% избирателей. Низкая избирательная активность граждан, по мнению экспертов, связана с тем, что во втором туре у многих уже нет своего фаворита среди кандидатов в сенаторы, поэтому им сложно проголосовать за кого-нибудь другого.