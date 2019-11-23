Архив передач

В Чехии проходит Национальный сбор продуктов

Эва Туречкова
23-11-2019
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В субботу в Чехии проходит национальный сбор продуктов. Однодневное мероприятие, ставшее с годами по-настоящему масштабным, состоится одновременно в 750 магазинах по всей стране. Проявить солидарность с социально слабыми согражданами могут жители Чехии до 18 часов.

Цель акции - собрать как можно большее количество продуктов с длительным сроком хранения, а также предметов личной гигиены. Продовольственные банки затем распределяют товар среди организаций, заботящихся о людях в затруднительном положении, в том числе пенсионерах, матерях – одиночках, а также бездомных согражданах.

В прошлом году удалось таким образом собрать 280 тонн продовольственных товаров и 41 тонну предметов личной гигиены.

 
 
 
 
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