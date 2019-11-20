В Чехии проходит «День без долгов». Люди, неспособные выплатить долги, могут в среду бесплатно получить консультацию у специалистов Службы занятости населения в 15 населенных пунктах по всей стране.

Идея пришла в Чехию из Польши, где подобное мероприятие было впервые организовано обществом «Крук» еще 11 лет назад. С тех пор акция ежегодно проходит также в Чехии, Словакии и Румынии.

По данным неправительственной организации «Открытое общество», каждый день в Чехии появляется 1863 новых случая наложения ареста на имущество.

В течение всего года людям в нелегкой финансовой ситуации помогает ряд некоммерческих организаций, бесплатные консультации организует, например, «Человек в беде».