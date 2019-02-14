В Чехии проходит Cirkopolis Fest

Тимур Кашапов
14-02-2019
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В Праге проходит шестой международный фестиваль нового цирка Cirkopolis Fest, посвященный современным трендам в области циркового искусства. На мероприятии представлены современные и инновационные проекты, проводятся семинары с участием зарубежных лекторов.

У зрителей есть возможность увидеть выступления трупп и ансамблей физического и визуального театра, например, французскую труппу Lonely Circus – Masse Critique и акробатический дуэт голландско-бельгийского происхождения Zinzi a Evertjan. Организатором фестиваля является Palác Akropolis совместно с Центром нового цирка CIRQUEON. Cirkopolis Fest завершится 16 февраля.

 
 
 
 
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