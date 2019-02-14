В Чехии проходит Cirkopolis Fest

В Праге проходит шестой международный фестиваль нового цирка Cirkopolis Fest, посвященный современным трендам в области циркового искусства. На мероприятии представлены современные и инновационные проекты, проводятся семинары с участием зарубежных лекторов.

У зрителей есть возможность увидеть выступления трупп и ансамблей физического и визуального театра, например, французскую труппу Lonely Circus – Masse Critique и акробатический дуэт голландско-бельгийского происхождения Zinzi a Evertjan. Организатором фестиваля является Palác Akropolis совместно с Центром нового цирка CIRQUEON. Cirkopolis Fest завершится 16 февраля.