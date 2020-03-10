Архив передач

В Чехии проходит акция «Флаг за Тибет»

Эва Туречкова
10-03-2020
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На зданиях большинства администраций чешских городов, городских районов и деревень был во вторник вывешен тибетский флаг.

Акция «Флаг за Тибет» призвана напомнить о 61-й годовщине восстания жителей Тибета против китайской оккупации. Международный День солидарности с Тибетом проводится в память о 80 000 жертв восстания в Лхасе 10 марта 1959 года.

Поддержка Тибета имеет в Чехии долгую традицию, начало которой положил еще президент Вацлав Гавел. В Праге не раз побывал духовный лидер тибетского народа Далай-лама.

Цель кампании, проводимой с Чехии с 1996 года – обратить внимание на факт нарушения прав человека в Тибете.

 
 
 
 
 
 
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