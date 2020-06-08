В Чехии проводят меньше тестов на коронавирус

Как сообщает Минздрав Чехии, за 7 июня в стране протестировали 1798 человек на наличие коронавируса, что стало самым низким показателем с середины марта. При этом доля ковид-позитивных результатов выросла до 3,39%, став самым высоким уровнем с 11 апреля.

За сутки в стране было выявлен 61 инфицированный. Всего с начала эпидемии коронавирусом в Чехии заразилось 9629 человек. В настоящий момент Covid-19 болеет 2405 человек, из них 117 госпитализировано; 6896 выздоровело; 328 ковид-позитивных пациентов скончалось.