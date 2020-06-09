В Чехии прошли демонстрации против правительства Андрея Бабиша

На 160 местах Чешской Республики прошли демонстрации, организованные оппозиционным движением «Миллион мгновений». Присутствующие выражали протест против шагов правительства во время вспышки в Чехии эпидемии коронавируса, конфликта интересов Андрея Бабиша и, по их убеждению, ослабления демократических институтов в стране. Акции были запланированы до 19 часов.

В Праге демонстранты собрались на Староместской площади. За несколько часов до начала митинга министр здравоохранения Адам Войтех официально заявил, что постановление о максимальном количестве участников общественного собрания на проведение демонстраций не распространяется. Таким образом, организаторы не обязаны были придерживаться лимита в 500 человек. Демонстранты соблюдали двухметровую дистанцию.

На акциях протеста собрались в общей сложности тысячи человек.