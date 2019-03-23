В Чехии прошла волна протестов против изменения авторских прав в интернете

В субботу, 23 марта, десятки людей присоединились к международному протесту против предстоящей реформы Европейского Союза по защите авторских прав в интернете. По мнению критиков, директива о том, что Европейский парламент должен голосовать на следующей неделе, приведет к цензуре и ограничениям свободы интернета и нанесет ущерб мелким СМИ. Изменения подверглись критике из-за того, что планируется ввести ряд ограничений, касающихся защиты авторских прав.

Акция протеста прошла не только в Праге, но и ряд других городов - например, Брно или Либерец. Кроме того, к протесту подключилась также чешский вариант интернет-энциклопедии Wikipedia, которая на целый день заблокировала свой веб-сайт.