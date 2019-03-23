В Чехии прошла волна протестов против изменения авторских прав в интернете

Ирина Ручкина
23-03-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В субботу, 23 марта, десятки людей присоединились к международному протесту против предстоящей реформы Европейского Союза по защите авторских прав в интернете. По мнению критиков, директива о том, что Европейский парламент должен голосовать на следующей неделе, приведет к цензуре и ограничениям свободы интернета и нанесет ущерб мелким СМИ. Изменения подверглись критике из-за того, что планируется ввести ряд ограничений, касающихся защиты авторских прав.

Акция протеста прошла не только в Праге, но и ряд других городов - например, Брно или Либерец. Кроме того, к протесту подключилась также чешский вариант интернет-энциклопедии Wikipedia, которая на целый день заблокировала свой веб-сайт.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 