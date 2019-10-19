В Чехии прошел День возрождения леса

В мероприятии День возрождения леса, прошедшем в Чехии 19 октября, приняли участие добровольцы по всей стране. От трех до четырех тысяч активистов высаживали новые деревья и помогали восстанавливать участки леса, пораженные жуком-короедом.

Для волонтеров были подготовлены десятки тысяч саженцев, которые станут подлеском на выбранных участках территории. В мероприятии принял участие министр сельского хозяйства Мирослав Томан, который сообщил, что его ведомство определило «красные зоны», где лесникам будет оказывать дополнительная помощь.