Архив передач

В Чехии прошел День возрождения леса

Катерина Айзпурвит
19-10-2019
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В мероприятии День возрождения леса, прошедшем в Чехии 19 октября, приняли участие добровольцы по всей стране. От трех до четырех тысяч активистов высаживали новые деревья и помогали восстанавливать участки леса, пораженные жуком-короедом.

Для волонтеров были подготовлены десятки тысяч саженцев, которые станут подлеском на выбранных участках территории. В мероприятии принял участие министр сельского хозяйства Мирослав Томан, который сообщил, что его ведомство определило «красные зоны», где лесникам будет оказывать дополнительная помощь.

 
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