В Чехии пройдут авиационные учения Dark Blade 2019

С 9 мая по 3 июня в Чехии пройдут международные учения боевой авиации Dark Blade 2019, в которых будут задействованы военные вертолеты Бельгии, Венгрии, Германии и Словении. Главной базой маневров станет аэродром в городе Намешть-над-Ославоу.

В учениях, целью которых является отработка боевых действий, а также взаимной координации при планировании зарубежных миссий, примут участие 22 экипажа. Будут отрабатываться полеты с подвешенным грузом, десантирование по канату, маневры ухода от истребителя противника, а также полеты в очках ночного видения NVG и стрельба.