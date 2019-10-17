Архив передач

В Чехии пройдет VI Международный день археологии

Тимур Кашапов
17-10-2019
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19 октября в Чешской Республике состоятся мероприятия в рамках празднования VI Международного дня археологии, в котором примут участие более 50 музеев и галерей страны. Среди них Институт археологии Философского факультета Карлова университета, Национальный музей, Чешский египетский институт и т.д.

В этот день все желающие смогут посетить лекции профессиональных ученых, творческие мастерские, а также попробовать себя в роли антропологов и археологов. Более подробная информация – на сайте denarcheologie.cz.

 
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