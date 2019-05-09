В Чехии пройдет «Ночь литературы»

В Праге и еще 36 городах Чехии состоится 13-й фестиваль «Ночь литературы», в рамках которого прозвучит проза и поэзия зарубежных авторов. Отрывки из литературных произведений будут читать известные чешские актеры. Литературные чтения являются предвестником книжной ярмарки и литературного фестиваля «Мир книги», который начнется в Праге в середине мая.
В Праге чтения пройдут с 18:00 до 23:00 на различных местах в самом центре города – Праге 1. Полный список мест, а также названия произведений и имена актеров можно найти на официальном сайте фестиваля.
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